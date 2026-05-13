Bakan Işıkhan, İş İnsanı Baqir Ali Sheikh'e Turkuaz Kart Verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iş insanı Baqir Ali Sheikh ile bir araya gelerek Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlayan Turkuaz Kartı teslim ettiklerini bildirdi.

Işıkhan paylaşımında, "Küresel sistemde ve bölgemizde yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye; yatırım ortamını güçlendirmeye, istikrar ve güven üreten bir merkez olmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: ANKA