Bankasürans Zirvesi’nde sanat damgası: Özkan Ak’tan özel eser

İstanbul’da düzenlenen 2026 Türkiye Bankasürans Zirvesi’nde sektörün geleceği tartışılırken, Altuntaş Kilim Halıcılık Altuntas Rugs sanatçısı Özkan Ak'ın zirveye özel hazırladığı finans temalı eseri dikkat çekti. Ak, "Piri Reis’i konu olarak aldık. Finansı bir okyanus olarak gördük ve bankasüransı bu okyanusta bir pusula olarak anlatmaya çalıştık" dedi.

İstanbul, bankacılık ve sigortacılık dünyasının önemli buluşmalarından biri olan 2026 Türkiye Bankasürans Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. “Bankasürans’ta Reach4 Dönemi Başlıyor! ‘Akıllı Büyüme Stratejisi’” temasıyla Radisson Collection Hotel Vadistanbul’da gerçekleştirilen zirve, banka ve sigorta şirketlerinden insurtech–fintech girişimlerine kadar sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Etkinlikte bankasürans alanındaki gelişmeler ve büyüme stratejileri ele alındı.

“PİRİ REİS’TEN İLHAM ALDIK”

Haberler.com mikrofonuna konuşan Altuntaş Kilim Halıcılık Altuntas Rugs sanatçısı Özkan Ak, zirveye özel hazırladığı eserin çıkış noktasını anlattı. Ak, çalışmada geçmiş ile geleceği buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Piri Reis’i konu olarak aldık. Finansı bir okyanus olarak gördük ve bankasüransı bu okyanusta bir pusula olarak anlatmaya çalıştık” dedi.

EL SANATLARIYLA RESİM SANATI BİRLEŞTİ

Eserde kullanılan teknikle ilgili bilgi veren Ak, aile şirketi olarak 60 yıllık halıcılık geçmişine sahip olduklarını, son iki yıldır ise el sanatları ile resim sanatını birleştiren çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Kenevir kökünden ve liflerinden üretilen kilim üzerine özel tekniklerle resim işlendiğini belirten Ak, bu yaklaşımın dünyada bir ilk olduğunu vurguladı.

“DÜNYADA İLK OLAN BİR TEKNİK”

Kullandıkları yöntemin hem teknik hem de sanatsal açıdan özgün olduğuna dikkat çeken Ak, “Bu çalışma, el sanatlarıyla resim sanatını birleştirmesi açısından dünyada bir ilk. Bu alandaki çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

