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Vatandaşın yatırım tercihi olan Kur Korumalı Mevduat rekor üstüne rekor kırıyor

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BDDK tarafından açıklanan verilere göre, 21 Temmuz haftasında Kur Korumalı Mevduat hesapları 3 trilyon 73 milyar 905 milyon liraya ulaşarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde KKM hesaplarında yaşanan artış ise 111 milyar 630 milyon lira oldu. Böylece KKM hesaplarında 3 hafta üst üste, 100 milyar liranın üzerinde artış kaydedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 21 Temmuz haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Söz konusu haftada 3 trilyon 73 milyar 905 milyon liraya ulaşan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları rekor tazeledi.

SON 3 HAFTADA BÜYÜK ARTIŞ

21 Temmuz haftasında KKM hesaplarında yaşanan artış 111 milyar 630 milyon lira oldu. Böylece KKM hesapları 7-14 ve 21 Temmuz haftalarında üst üste 3 hafta 100 milyar liranın üzerinde arttı.

28 HAFTA ÜST ÜSTE YÜKSELDİ

Son verilerle beraber 28 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş yaşandı. Söz konusu 28 haftada hesaplarda 1 trilyon 703 milyar 896 milyon liralık artış yaşandı.

KKM'de 2023 yılında haftalık değişim şöyle:

Vatandaşın yatırım tercihi olan Kur Korumalı Mevduat rekor üstüne rekor kırıyor

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Ekonomi Güncel Haberler

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