Bangladeş'in kuzeyindeki Bogura'da çiftçiler çeltik hasadı için yoğun çalışıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Bangladeş'in kuzeyindeki Bogura kentinde çiftçiler, ülkenin temel gıda maddesi ve yerel halkın başlıca geçim kaynağı olan çeltiğin hasadı için yoğun mesai harcıyor. Çeltik hasadı, hem temel gıda hem de geçim kaynağı olarak bölge için önem taşıyor.
BOGURA, 19 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'in kuzeyindeki Bogura kentinde çiftçiler, ülkenin temel gıda maddesi ve yerel halkın başlıca geçim kaynağı olan çeltiğin hasadı için yoğun mesai harcıyor.
Kaynak: Xinhua