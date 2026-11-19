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BOGURA, 19 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'in kuzeyindeki Bogura kentinde çiftçiler, ülkenin temel gıda maddesi ve yerel halkın başlıca geçim kaynağı olan çeltiğin hasadı için yoğun mesai harcıyor.

Kaynak: Xinhua