Balıkesir'de "Yapay Zekanın İş Hayatına Etkileri" programı düzenlendi

Balıkesir Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğiyle yapılan programda, yapay zekanın iş dünyası, üretim süreçleri ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri tartışıldı. Teknoloji yazarı Mehmet Serdar Kuzuloğlu, yapay zekanın sağladığı avantajlar, riskler ve gelecekteki dönüşüm süreçleri hakkında bilgiler sundu.

Balıkesir'de, ticaret ve sanayi odalarının işbirliğinde düzenlenen programda, yapay zekanın iş dünyası ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri ele alındı.

Balıkesir Ticaret Odası (BATO) ve Balıkesir Sanayi Odası (BSO) tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe teknoloji yazarı Mehmet Serdar Kuzuloğlu konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlikte, yapay zekanın üretim süreçleri, istihdam, küresel ekonomi ve sosyal yaşamdaki dönüştürücü etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Teknolojinin sağladığı avantajların yanı sıra beraberinde getirdiği riskler ve şirketlerin gelecekteki dönüşüm süreçlerine dair bilgiler paylaşıldı.

Programa, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış, oda meclis üyeleri, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Etkinlik, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
