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Balıkesir'de Patlayıcı Fabrikasında Patlama: Yaralılar Var

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralıların durumu iyi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, olayın ardından ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Ölen ve yaralananlar olduğunu dile getiren Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada." dedi.

Şu ana kadar 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Ustaoğlu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Balıkesir'de Patlayıcı Fabrikasında Patlama: Yaralılar Var
Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
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