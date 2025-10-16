Haberler

Balıkesir'de Daldarı Bitkisi Hasadı Başladı

Balıkesir'de Daldarı Bitkisi Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı ilçesinde bu yıl ilk kez ekilen daldarı bitkisinin hasadı yapılmaya başlandı. Üretici, bu ürün sayesinde iyi bir gelir elde etmeyi umuyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl ilk kez ekilen daldarı bitkisinin hasadına başlandı.

Yaylabayır Mahallesi'nde alternatif ürün olarak 17 dönümde ekilen daldarının verimi üreticiyi sevindirdi.

Mustafa Eraslan, bu ürünü ilk kez ektiğini ve hasada başladıklarını belirterek, "Biz para kazandıkça mahalle halkımızın da bu ürünü tercih edeceğini düşünüyoruz. Yaklaşık 10 ton ürün bekliyoruz. Kilogramı 120 liradan İzmir'de bir tüccar ile anlaşmamız var. İnşallah bereketli olur." dedi.

Eraslan, daldarının özellikle kuşların en sevdiği yemlerden olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıklandı! Fatih Ürek İçin hastaneden kritik karar
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.