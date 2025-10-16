Balıkesir'de Daldarı Bitkisi Hasadı Başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl ilk kez ekilen daldarı bitkisinin hasadına başlandı.

Yaylabayır Mahallesi'nde alternatif ürün olarak 17 dönümde ekilen daldarının verimi üreticiyi sevindirdi.

Mustafa Eraslan, bu ürünü ilk kez ektiğini ve hasada başladıklarını belirterek, "Biz para kazandıkça mahalle halkımızın da bu ürünü tercih edeceğini düşünüyoruz. Yaklaşık 10 ton ürün bekliyoruz. Kilogramı 120 liradan İzmir'de bir tüccar ile anlaşmamız var. İnşallah bereketli olur." dedi.

Eraslan, daldarının özellikle kuşların en sevdiği yemlerden olduğunu sözlerine ekledi.