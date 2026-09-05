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Balıkesir'de Yaz Spor Okulları Sona Erdi

Balıkesir'de Yaz Spor Okulları Sona Erdi
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor okullarında 20 branşta eğitim alan yaklaşık 3 bin çocuğa sertifikaları törenle verildi. Ayrıca Zafer Bayramı ve Kurtuluş Haftası turnuvalarında dereceye girenlere ödüller takdim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarının kapanış töreni gerçekleştirildi.

Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 20 farklı branşta eğitim alan yaklaşık 3 bin çocuk ve gence sertifikaları verildi.

Törende öğrencilere sertifikalarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz verdi.

Program kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 6 Eylül Balıkesir'in Kurtuluşu Haftası dolayısıyla düzenlenen futbol ve voleybol turnuvalarında dereceye giren sporculara da ödülleri takdim edildi.

Durmaz, çocukların sporla iç içe büyümesini önemsediklerini belirterek, sporun disiplin, arkadaşlık ve mücadele ruhu kazandırdığını ifade etti.

Kaynak: AA
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