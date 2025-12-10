Haberler

Antalya'da tarihi geçmiş gıdaların piyasaya sürülmek üzere etiketinin değiştirildiği depoya baskın

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da yapılan denetimlerde gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını açıkladı ve işletme hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da gelen ihbar üzerine bir gıda deposunda gerçekleştirilen denetimde ürünlerin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığının tespit edildiğini ve işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Antalya'da, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde; bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettik. Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek; işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
