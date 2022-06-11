Bakan Varank: "Biz şehirlerimizi, ilçelerimizi kalkındırmanın yanında gönüllere dokunmanın da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" - Haberler

Bakan Varank: "Biz şehirlerimizi, ilçelerimizi kalkındırmanın yanında gönüllere dokunmanın da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz"
AA - Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin açılış töreninde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin açılış töreninde konuştu.
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AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel