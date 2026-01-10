Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Batı Çevre Yolu Temel Atma Töreni'nde Konuştu

1) BAKAN URALOĞLU, 'SAMSUN BATI ÇEVRE YOLU TEMEL ATMA TÖRENİ'NDE KONUŞTU

SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, daha sonra toplam 16,3 km uzunluğunda, 3 gidiş-3 geliş 6 şeritli olarak inşa edilecek Samsun Batı Çevre Yolu'nun temel atma törenine katıldı. Törene; Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

'TÜRKİYE'Yİ ADETA YENİDEN İNŞA ETTİK'

Tören öncesi konuşan Bakan Uraloğlu, "Kara yolu, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkanı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kara yolları, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur. Son 24 yılda, kara yolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 49 kilometreye çıkardık. Bin 714 km olan otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. 2025 yılı içerisinde; 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre de tünel inşa ettik. Bu yıl içinde de 280 kilometre bölünmüş yol ve 735 kilometre bitümlü sıcak kaplama yapmayı planlıyoruz. Böylece 2026 yılı sonunda; şu anda 30 bin 49 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 329 kilometreye, 32 bin 796 kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise 33 bin 531 kilometreye çıkaracağız. Bu yatırımlarımızla, sanayi üretiminin hızlanmasını, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını ve turizm faaliyetlerinin artmasını sağlıyoruz" dedi.

TOPLAM 2 MİLYAR 157 MİLYON LİRA TASARRUF

Bakan Uraloğlu, "Şehrimizin hızla büyüyen sosyo-ekonomik yapısı ve artan trafik yoğunluğu nedeniyle özellikle batı aksında şehir içi arterler ağır yük taşımakta zorlanıyordu. Transit trafiğin şehir merkezinden geçmesi hem günlük yaşamı zorlaştırıyor hem de lojistik akışını yavaşlatıyordu. İşte bu nedenle Samsun Batı Çevre Yolu'nu hayata geçiriyoruz. Toplam 16,3 km uzunluğunda, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğimiz bu proje bünyesinde; toplam bin 757 metre uzunluğunda 2 adet çift tüplü tünel, 3 viyadük ve 6 köprülü kavşak yer alacak. Tamamlandığında Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul'a yüksek standartlı bağlantı sağlayacağı gibi şehrin özellikle batı aksındaki trafiği düzenleyerek hem şehir içi ulaşımı rahatlatacak hem de bölgesel lojistik akışı daha hızlı ve kesintisiz hale getirecek. Transit trafiğin şehir merkezinden ayrılması ile trafik güvenliği artacak, kent içi yaşam kalitesi yükselecek. Proje güzergahında ticaret, servis ve lojistik alanlarının gelişmesiyle ekonomik hareketlilik artacak, inşaat sürecinde ve sonrasında istihdam desteklenecek. Alternatif koridorlar sayesinde acil durum ve afet anlarında tahliye imkanları güçlenecek, vatandaşlarımızın iş, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Ayrıca organize sanayi bölgeleri, limanlar ve Karadeniz Sahil Yolu ile entegrasyon güçlenerek bölgesel ticaret ve turizme büyük katkı sunulacak. Samsun Batı Çevre Yolu'muzun yapımı bittiğinde; şu anda 29,6 kilometre katedilerek 40 dakikada geçilen mevcut güzergah, 16,3 kilometrelik yeni yolumuzun güzergahı ile 13,3 kilometre kısalarak 10 dakikada geçilebilecek. Böylece zamandan 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf sağlayacağız" diye konuştu.