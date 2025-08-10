Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan 5,1 milyon yolcu geçti

Güncelleme:
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açıldığı günden itibaren 5,1 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirterek, "1 yılda yaklaşık 34 bin uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu ve uçak trafiğini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, havalimanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ağustos 2024'te hizmete aldıklarını hatırlattı. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışından bugüne kadar 5,1 milyon yolcuyu ağırladığını bildiren Uraloğlu, "Bir yılda yaklaşık 34 bin uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğunu belirterek, "3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biri" ifadelerini kullandı.

