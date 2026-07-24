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Şimşek: Enflasyon beklentilerinde iyileşme sürüyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik belirsizliklere rağmen hane halkının 12 aylık enflasyon beklentisinin son 3 ayda 6,6 puan, reel sektörün beklentisinin ise 1,2 puan düştüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin son 3 ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisinin de 1,2 puan gerilediğini bildirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temmuz ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğine işaret eden Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 3 ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi." ifadesini kullandı.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir. Rekabet gücümüzde kalıcı artış, verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır. Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır."

Kaynak: AA
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