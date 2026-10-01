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Bakan Şimşek: "Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaları koordinasyon içinde sürdürüyor, yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için gerekli adımlar atılıyor"

Kaynak: AA