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Bakan Şimşek: "Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaları koordinasyon içinde sürdürüyor, yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için gerekli adımlar atılıyor"

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Bakan Şimşek: "Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaları koordinasyon içinde sürdürüyor, yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için gerekli adımlar atılıyor"

Bakan Şimşek: "Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaları koordinasyon içinde sürdürüyor, yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için gerekli adımlar atılıyor"

Kaynak: AA
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