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Bakan Papin, 2027 bütçesinde şekerli gıdalara yeni verginin gündemde olduğunu söyledi

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Fransa'da 2027 bütçesinde, şeker oranı belli seviyenin üzerindeki işlenmiş gıdalara yeni vergi getirilmesi müzakere ediliyor. Bakan Serge Papin, diyabet ve obezitenin özellikle küçük çocuklarda ciddi sorun olduğunu belirterek verginin gündemde olduğunu söyledi.

Fransa'da 2027 bütçesine ilişkin yasama çalışmaları devam ederken, şekerli gıdalara yeni vergi getirilmesinin de müzakere edilen konular arasında olduğu bildirildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), Ticaret, Zanaat, Turizm ve Alım Gücünden Sorumlu Bakan Serge Papin, LCI kanalında katıldığı programda 2027 bütçesine ilişkin konuları ele aldı.

Diyabet ve obezitenin Fransızlar arasında ciddi bir sağlık sorununa dönüştüğünü dile getiren Bakan Papin, özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarda aşırı şeker tüketimine dikkati çekti.

Bakan Papin, bu sağlık sorunuyla mücadele kapsamında, 2027 bütçesinde şeker oranı belli bir seviyenin üstünde olan işlenmiş gıdalara yeni bir vergi getirilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Les Echos gazetesi hükümetin 2027 sosyal güvenlik bütçesi tasarısına ilişkin bazı bilgileri ve rakamları yayımlamış, hükümet bütçe rakamlarının basına sızdırılmasına ilişkin soruşturma başlatılmasını istemişti.

Hükümetin 2027 bütçe tasarısını yarın Ulusal Meclise sunması bekleniyor.

Kamu borcuyla mücadele eden Fransa'da bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet arasında temel anlaşmazlık konularından birini oluşturuyor.

Kaynak: AA
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