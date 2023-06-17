Çevre Bakanı Özhaseki: Toprak kayıplarını yıllık 113 milyon tona düşürdük

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bakanlık olarak yıllık toprak kayıplarını 130 milyon tonun altına düşürme hedefimize ulaşarak, toprak kayıplarını yıllık 113 milyon ton seviyelerine düşürdük" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, '17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Özhaseki, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Dünya, hava olaylarındaki ani değişimler, ekosistemlerdeki bozulmalar gibi pek çok olağanüstü hadiseyle yüzleşiyor. Bunlardan birisi de çölleşmedir. Diğer ifadeyle arazi tahribatı olarak ifade edilen çölleşme; dünyanın birçok ülkesinde yaşanmakta olan ve 1 milyardan fazla nüfusu doğrudan etkileyen küresel bir olgudur" dedi.

"Dünyanın yüzleştiği bu sorunla mücadele etmek adına Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere Bakanlığımızın ilgili tüm birimleriyle birlikte kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Bugüne kadar ülke genelinde çölleşme ve erozyonla daha etkin mücadele edilmesi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir arazi yönetimiyle ilgili olarak; Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı, Ulusal Havza Yönetim Stratejisi, Erozyonla Mücadele Eylem Planı, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı, Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı, Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı'nı hazırlayarak yarınlarımız için uygulamaya koyduk. Bunun yanı sıra geliştirdiğimiz izleme ve değerlendirme sistemlerimizle birlikte ülkemizin her bir karış toprağı çölleşme, erozyon ve arazi tahribatına karşı izlenmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Hazırlanan Ar-Ge faaliyetlerimizle bir yandan çölleşme ve kuraklığa karşı direnç artırılırken diğer taraftan gerçekleştirilen ağaçlandırma ve bitkilendirme faaliyetleri neticesinde erozyonu azaltıyoruz. Bakanlık olarak yıllık toprak kayıplarını 130 milyon tonun altına düşürme hedefimize ulaşarak, toprak kayıplarını yıllık 113 milyon ton seviyelerine düşürdük."