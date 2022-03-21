Son dakika haber... Bakan Nebati müjdeleri sıraladı

ŞANLIURFA (İHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında ekonomiye dair müjdeler verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu. Salondaki kalabalığın sloganları arasında kürsüye çıkan Nebati, konuşmasına duygusal cümlelerle başladı. Kardeşçe yaşanan bu topraklarda birilerinin çıkıp insanların huzurunu bozmaya çalıştığını söyleyen Bakan Nebati, "Bugün burada Anadolu coğrafyasının ekonomisine, kültürüne, turizmine, sanatına, mutfağına katkısı en fazla olan, naçizane, benim de parçası olduğum bu güzel ilimizde, Şanlıurfa'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Vekil olarak geldik, genel başkan yardımcısı olarak geldik, şimdi de Hazine ve Maliye Bakanı olarak emirlerinize Cumhurbaşkanımızın onayıyla geldik. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bin yıllardır bu topraklarda bir elin parmakları gibi kardeşçe yaşadık. Gökkuşağının renkleri gibi capcanlı ve bir arada nice güneşli günleri selamladık. Tahtlarda yattık yazın, yıldızları izledik. Şiirler yazdık. Ay batarken, tam ay olurken, yarım ay olurken ne aşk şiirler, ne güzel duygularla gökyüzünü izledik Urfa'nın sıcak yaz gecelerinde Ah o güzel Anadolu diye dizelerimizi yazdık. Urfa'nın bağrından güzel sesliler, güzel yazarlar, güzel şairler çıktı bu sayede ancak birileri geldi, huzurumuzu bozmaya çalıştı. Bizi kendi halimize bırakmadılar. Kadim kültürümüzden, inancımızdan gelen bir arada yaşama tecrübemize müdahale ettiler ama direndik, ölümüne direndik" ifadelerini kullandı.

MÜJDELERİ SIRALADI

Ekonomik alanda birçok müjde veren Bakan Nebati, "Elektrik tamam inşallah. Sulamayı hızlı bir şekilde çözüyoruz. KDV istisnası, yatırım yarı tahsisi, vergi indirimi, stopajlar devam ediyor ve Urfa büyümeye, inşallah yoluna çıkan bütün engelleri yıkarak devam ediyor. Şehir hastanesinin yüzde 9'u tamamlanmış, seneye inşallah seçimlere gelmeden şehir hastanemizi açmış olacağız ve bin 700 yataklı bir hastane olarak Türkiye ve Urfa'ya önemli bir katkı sağlamış olacak. Salgın geçti, maske takmıyoruz ama bu şehir ne üretiyor, Türkovac aşısını Urfa üretiyor. Diğer aşılarla Türkiye'nin önde giden şehirlerinden birisi olacak. Oteller yapılıyor, turizm gelişiyor. Bu şehir ilçeleriyle büyüyor ve yolu devam edecek. Nasıl ki Urfa tarihin bilinen ilk yerleşim alanlarından şimdi gidin mağaralarına bakın, müzemize bakın, o kadar güzel ki tarihin sıfır noktası Göbeklitepe. Daha yeni yeni Göbeklitepe'ler çıkacak inşallah. Neler neler çıkacak. İnşallah Güneydoğu turizmin merkezi olacak, kültür merkezi olacak. 830 bin hektarın sulamasını 2 yılda tamamlıyoruz. Bugün 90 milyar liralık projeleri açıklayacağız. Sadece Şanlıurfa'da bin megavatlık bir güneş enerjisi sistemi kurduğumuzda elektrik sorununu 1 ya da 2 yıl içinde çözmüş olacağız. Sadece elektriği üretmeyeceksiniz, bir de satacaksınız. Çiftçiler artık öğrenecek. Sadece buğday satıp para kazanmak yok. Arda kalan elektriği de satacağız. Bundan sonra biz tahsilatçı olacağız inşallah. Hazine destekli sıfır faizli kredi üst limitini yükselttik. Geleneksel hayvansal üretim ve geleneksel bitkisel üretim konularında sıfır faizli kredilerin üst limitini 2 katına çıkarttık. Bütün kredi konularında üst limitleri arttırarak üreticilerin finansman ihtiyacını karşılıyoruz" diye konuştu.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel