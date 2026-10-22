Bakan Kurum, Antalya'daki COP31'e 85 lider ve 1 milyondan fazla ziyaretçi bekliyor

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki zirve için 85 liderin katılımını bildirdiğini, 1 milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini belirtti. Bakan Kurum, zirvenin yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturacağını, çarpan etkisiyle toplam katma değerinin 3-4 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise güvenlik için 26 bin personelin görev yapacağını açıkladı.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ( Cop31 ) hazırlıklarını yerinde inceledi. EXPO 2016 alanındaki inşaat çalışmalarını inceleyen bakanlar, ulaşım, güvenlik, sağlık ve acil durum hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı. Toplantılara ve basın açıklamasına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve bakanlıkların üst düzey yöneticileri katıldı.

'85 LİDER KATILIMINI BİLDİRDİ'

Hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini ve büyük ölçüde hazır olduklarını belirten Bakan Kurum, "Konferans alanını, ulaşım güzergahlarını, güvenlik noktalarını, sağlık ünitelerini tek tek yerinde inceliyoruz. Artık son aşamaya geldiğimizi ve büyük ölçüde hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim. Zirvemiz 9 Kasım tarihinde bu alanda başlıyor ve 20 Kasım tarihine kadar sürecek. 11-12 Kasım tarihleri arasında liderler zirvesini gerçekleştireceğiz ve şu ana kadar 85 lider katılımını bildirdi. Yine Birleşmiş Milletler'den arkadaşların ifade ettiği 300'e yakın bakan yine ülkemizi bu kapsamda ziyaret edecek" dedi.

COP TARİHİNİN EN YÜKSEK BAŞVURUSU

Yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik alanın yarısının mavi, yarısının yeşil bölge olarak belirlendiğini anlatan Kurum, "Liderleri, heyetleri ayrı ağırlayacağımız ve aynı zamanda iklim müzakerelerini gerçekleştireceğimiz alanda bulunuyoruz. Bu arada 159 pavilyon ve 90 delegasyon ofisi başvurusunu onayladık ki bu da COP tarihinin en yüksek başvuru sayısı. Bunu da Birleşmiş Milletler yetkilileri bizlerle paylaştı. İki genel kurul salonu, 28 toplantı salonu ve 6 özel etkinlik alanını hazır hale getirdik" diye konuştu.

4 BİN BASIN MENSUBUNA MEDYA MERKEZİ

Zirvenin ulusal ve uluslararası basın tarafından takip edileceğini belirten Kurum, "Sizler gibi 4 bin ulusal ve uluslararası medya mensubuna hizmet verecek bir medya merkezi kurduk ve bu kapsamda yine şu ana kadar 3 bin medya temsilcimiz akreditasyonunu tamamladı. Burada da 300'ün üzerinde basın toplantısı gerçekleştirilecek ve 40 canlı yayın noktasından Türkiye'nin duruşunu, iklimdeki liderliğini inşallah tüm dünyaya aktaracağız" dedi.

'YEŞİL BÖLGE DÜNYAYA AÇILAN VİTRİNİMİZ OLACAK'

Yeşil bölgede sergiler, konserler, çocuk oyun alanları, çocuk adası ve gençlere yönelik teknoloji alanlarının bulunacağını söyleyen Kurum, "Yeşil bölge bizim dünyaya açılan vitrinimiz olacak. Yine Türk gastronomisini burada Antalya, Gaziantep, Konya gibi yedi bölgeden mutfağımızı ve buradaki kültürel değerlerimizi etkinliklerimizle gelen misafirlerimize aktarmış olacağız. Türk'ün hoşgörüsünü, Türk'ün misafirperverliğini yine COP'un tüm alanında hissedeceğiz. Dolayısıyla bu mekanlar adeta ülkemizin bir izdüşümü olacaktır" diye konuştu.

ÜÇ KÖY 'SIFIR ATIK' İÇİN HAZIRLANIYOR

Sıfır atık uygulamalarının konferansın bütün alanlarında yer alacağını belirten Bakan Murat Kurum, "Burada atıksız mutfağımız, sıfır atık müzemiz hazır. Yine Antalya'mızın burada Solak, Demirciler ve Ormana köyleri de her anlamıyla sıfır atık köyler olacak. Burada da valiliğimiz koordinasyonunda bu köylerimizi organizasyona hazırlıyoruz. Konferans boyunca alanımıza 1 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz" dedi.

154 ÜLKEDEN 45 BİN GÖNÜLLÜ

Konferansa sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin de katılacağını anlatan Kurum, "Burada 154 farklı ülkeden toplam 45 bin gönüllü olmak üzere 2 bin sivil toplum örgütü de konferansa başvuru yaptı. Belediyelerimiz gerek ülkemizden gerek uluslararası alanda diğer ülkelerden belediyelerimiz de bu alanda eserlerini, yapmış olduğu işleri, bu işe ilişkin iklim değişikliğiyle mücadele noktasındaki birikimlerini aktaracak. Yani bu anlamda Cop31'i devletimizin tüm kurumlarının yanında gönüllülerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın paydaşlığında yürüteceğiz" diye konuştu.

ULAŞIMA 630 İLAVE ARAÇ

Ulaşım hazırlıkları kapsamında yaklaşık 38 kilometrelik yolun yenilendiğini, 4 ana arterde 21 kilometreyi aşan çalışma yürütüldüğünü belirten Kurum, "Yedi kara yolu güzergahı ve tramvay hattı üzerinden ulaşım sağlanacak. Yani 1 milyonu aşkın ziyaretçimizin alana güvenli ulaşımını sağlayacağız. Tabi bu anlamda ilave 630 aracı devreye alıyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem de diğer illerden belediyelerimizin desteğiyle bu araçları Antalya'ya kazandırmış olduk. Katılımcılarımız bu kapsamda düşük emisyonlu otobüslerle ana noktaya ulaşacak ve oradan da elektrikli araçlarla, servislerle alana geçecek" dedi.

'35 BİN METREKARENİN ÜZERİNDE KALICI YAPI İNŞA ETTİK'

Yatırımların zirvenin ardından Antalya'ya hizmet etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Kurum, "Biz 1 milyon metrekarelik bu alanı sadece Antalya'mızda gerçekleştirilecek 12 günlük bir organizasyon için kurmadık. Yalnızca mavi bölgede 35 bin metrekarenin üzerinde kalıcı yapı inşa ettik. Hemen solumuzda yer alan yapılar kalıcı yapılar. Yine yenilediğimiz yollar, güçlendirdiğimiz ulaşım bağlantıları da zirveden sonra bu şehre, Antalya'mıza hizmet etmeye devam edecek" diye konuştu.

3-4 MİLYAR DOLARLIK KATMA DEĞER BEKLENTİSİ

Zirvenin ekonomik etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, "Mevcut çalışmalarımıza göre Cop31, Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturacak. Dahası çarpan etkisiyle toplam katma değerinin 3-4 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu dev organizasyonda şehrimizin esnafı, konaklamadan ulaşıma, perakendeden inşaat ve prodüksiyona kadar birçok sektörümüz bu anlamda ticari hareketlilik kazanacak" dedi.

' Cop31'İN KARNESİ 20 KASIM AKŞAMI VERİLMEYECEK'

Zirvede taahhütlerin uygulamaya dönüştürülmesini hedeflediklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Her ne kadar COP31 resmi olarak 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşse de COP31'in karnesi 20 Kasım akşamı verilmeyecek. İnanıyorum ki ilk günden itibaren diyalog, uzlaşı, aksiyon temelleri üzerine kurguladığımız ve yola çıktığımız bu uygulama COP'u, bundan sonraki iklim politikalarında kalıcı bir iz bırakacaktır. Dünyanın geldiği noktada Paris Anlaşması'nın ikinci on yılında artık kalıcı uygulamaları hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda aksiyonu, bu konuda eylemi ön plana çıkaran ve taahhütlerin artık uygulamaya geçirildiği bir COP31'i hayata geçirmek istiyoruz."

ÇİFTÇİ: NATO ZİRVESİNİ 56 BİN PERSONELLE TAMAMLADIK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise hazırlıkları yerinde görmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Antalya'ya geldiklerini belirterek, "Biz geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde de ülke olarak biliyorsunuz 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesini gerçekleştirmiştik Ankara'da. İçişleri Bakanlığı olarak zirvenin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için 56 bin personelimizle beraber görev almış ve herhangi bir sorun olmadan, kazasız belasız NATO zirvesini de gerçekleştirmiştik. İnşallah COP31 zirvesini de aynı dikkatle, özenle planlıyoruz. Gerekli emniyet ve asayiş tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

GÜNLÜK 100 BİN ZİYARETÇİYE GÖRE TEDBİR

Güvenlik planlamasını beklenen katılıma göre yaptıklarını anlatan Çiftçi, "Zirvede emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 26 bin personel görev yapacak. Hem karadan hem havadan hem de denizden gerekli planlamaları yaptık. Amacımız kusursuz bir şekilde bu organizasyonun da tamamlanması" dedi.

AFAD'DAN TAHLİYE VE YANGIN PLANLAMASI

Hazırlıkların güvenlik tedbirleriyle sınırlı olmadığını söyleyen İçişleri Bakanı Çiftçi, şunları söyledi:

"AFAD Başkanlığımız da 15 araçla, 120 personelimizle beraber, arama kurtarma personelimizle beraber gerekli çalışmaları yapıyor. Konferansın yapılacağı alanda ve misafirlerimizin konaklayacağı alanlarda yangın tedbirlerinden tahliye planlarına kadar, acil durum planlamalarına kadar bütün hazırlıkları onlar da gözden geçiriyorlar. Sağlık Bakanlığımız da 110 ambulansla, 300 sağlık personelimizle, 31 UMKE ekibiyle beraber onlar da sağlık tedbirlerini, planlamalarını burada yaptılar. Amacımız buradaki organizasyonu en güzel şekilde, en fazla katılımcı olacak şekilde hayata geçirmek ve misafirlerimizi ülkemizde rahat ettirmek, güvenli bir ortamda konferansın gerçekleşmesini sağlamak."

GÖSTERİ BAŞVURULARINDA ANTALYA VALİLİĞİ YETKİLENDİRİLDİ

Zirve kapsamında gösteriler yapılabileceğini de dikkate aldıklarını belirten Çiftçi, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre yabancıların ülkemizde yapacakları gösteriler İçişleri Bakanlığımızın iznine tabi. Biz merkezden bunu yönetmenin zor olacağını düşünerek bu konudaki yetkimizi Antalya Valiliğimize devrettik. Burada toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili müracaat edecek olanlar, bununla ilgili planlaması olanlar, Antalya Valiliğimize sistem üzerinden başvurabilecekler. Antalya Valiliğimiz bu değerlendirmeleri yapacak, onlara yer gösterecek, gerekli güvenlik tedbirlerini alacaklar ve onların da bu şekilde sağlıklı bir şekilde yönetimini sağlamış olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı