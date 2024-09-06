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Bakan Kacır, Samsun'da Büyükşehir Belediyesi ve Valiliği Ziyaret Etti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Model Fabrika'nın açılışının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait kenevir ve ipek dokuma atölyesine ziyarette bulundu. Kacır daha sonra Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Doğan ve Vali Tavlı, Bakan Kacır'a plaket ve hediye taktim etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Model Fabrika'nın açılışının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait kenevir ve ipek dokuma atölyesine ziyarette bulundu. Kacır daha sonra Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Doğan ve Vali Tavlı, Bakan Kacır'a plaket ve hediye taktim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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