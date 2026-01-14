Haberler

Bakan Işıkhan'dan "Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu Toplantısı" paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uluslararası iş gücü politikalarını koordine etmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, iş gücü hareketliliklerine yönelik yenilikçi politikaların geliştirileceğini ve çalışma hayatındaki değişimlerin dikkate alınarak programlar oluşturulacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dünyadaki iş gücü hareketliliklerine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda politika üretmeye ve çalışma hayatında yaşanan değişimleri dikkate alarak etkin programlar geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından "Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu Toplantısı"na ilişkin yaptığı paylaşımda, toplantıyı uluslararası iş gücü politikalarını koordinasyon içinde yürütmek amacıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Toplantıda iş gücü temininde güçlük çekilen bazı alanları, kayıt dışılıkla mücadele ve uluslararası iş gücünün kayıtlılığını artırmak için atılacak adımları, çalışma izinlerine yönelik yapılan çalışmaları ve çalışma izni başvurularına ilişkin süreçleri ele aldıklarını bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada yaşanan iş gücü hareketliliklerine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda politika üretmeye, çalışma hayatında yaşanan değişimleri dikkate alarak etkin programlar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar ile ülkemizin küresel rekabetteki gücünü artıracağız. Bu adımlarımızın merkezinde daima, öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamak yer alacaktır. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere toplantımıza görüş ve önerileriyle katkı sağlayan kurumlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı