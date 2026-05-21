Bakan Işıkhan: İşsizlik Maaşı ve Kısa Çalışma Ödeneği Arife Günü Hesaplara Yatırılacak

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Haziran'da yapılması planlanan ödemelerin 26 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Işıkhan paylaşımında, "5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği'ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerinin de aynı tarihte yapılacağını belirten Işıkhan, sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşların ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT aracılığıyla alacağını kaydetti.

