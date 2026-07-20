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Bakan Işıkhan'dan İstihdamı Koruma Destek Programı'na ilişkin açıklama Açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2028 arasında imalat sektörüne toplam 187,5 milyar lira destek sağlanacağını duyurdu. Ayrıca İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında bu yıl sonuna kadar 51 milyar lira ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026-2028 arasında toplam 187,5 milyar lirayı imalat sektörümüzün kullanımına sunacağız." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, imalat sanayisinin üretim gücünü ve istihdamını artırmak, çalışanların emeğini korumak için destek programlarını sürdürdükleri belirtti.

İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, imalat sektöründe çalışan 1 milyon 394 bin 651 sigortalı için nisan, mayıs, haziran ve temmuzda yaklaşık 8,9 milyar lira destek sağladıklarını bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız. Attığımız yeni adımla birlikte programımızın süresini 3 yıla çıkarıyoruz. 2026-2028 arasında toplam 187,5 milyar lirayı imalat sektörümüzün kullanımına sunacağız. Emeği ve üretimi merkeze alan politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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