Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin ilk açıklama

Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin ilk açıklama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin ilk açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, protokolün çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini ve refahlarını korumak için iyileştirilmeler içerdiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona ezdirmemek ve refahlarını korumak adına önemli iyileştirmeler içeren protokolün kamu işçileri ve çalışma hayatı için hayırlı olmasını diledi. Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kamu işçilerimize yönelik 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü; TÜRK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendikalar ve HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendikalar ile birlikte imzaladık. Böylelikle; kamu işçilerimiz için 2025 yılının ilk 6 ayı %24, ikinci 6 ay için %11, üçüncü 6 ay için %10, dördüncü 6 ay için %6 olarak zam oranlarında anlaşma sağladık. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ve refahlarını korumak adına önemli iyileştirmeler içeren protokolün; kamu işçilerimiz ve çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde bugüne kadar işçilerimizin haklarının korunarak artırılması için nasıl gayret ettiysek bundan sonrasında da aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz."

Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin ilk açıklama

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Özkul - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Adanalı:

lütfen Sayın Cumhurbaşkanım; koltuğa hiç yakışmayan Çalışma Bakanını değiştirin, çok yapmacık ve samimi görünmüyor

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