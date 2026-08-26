Haberler

Bakan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı eş-Şaar ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine taşıyacak adımları ve Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık" "Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarını karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile yaptıkları görüşmeyle ilgili, "Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine taşıyacak adımları, ulaştırma ve gümrük kapıları başta olmak üzere ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğimizi ve Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şam Ticaret Fuarı vesilesiyle ve güçlü bir iş heyetiyle Şam'da bulunduklarını belirtti.

Ziyaretinin ilk bölümünde eş-Şaar ile görüştüklerine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine taşıyacak adımları, ulaştırma ve gümrük kapıları başta olmak üzere ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğimizi ve Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık. Nisanda gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Suriye JETCO Toplantısı'nda mutabakata vardığımız hususların takipçisi olmaya ve bunları somut sonuçlara dönüştürmeye yönelik irademizi bir kez daha teyit ettik. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarını karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe için 2 milyarlık gece! Lyon'u elerse kasa dolacak

Rakam inanılmaz! Fenerbahçe Lyon'u elerse servet kazanacak

Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine: Ayrılmak istemiyorum

Fener'in gol makinesi son sözünü söyledi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi
Cibaliye Kampı'na İHA saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

Cibaliye Kampı'na İHA saldırısında 3 kişi öldü, 10 yaralı
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem