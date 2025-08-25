Bakan Bak, Espor Dünya Kupası'nda İkinci Olan Takımı Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'da düzenlenen Espor Dünya Kupası'nda Counter-Strike 2 kategorisinde ikinci olan Aurora Gaming takımını tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'da düzenlenen Espor Dünya Kupası'nda Counter-Strike 2 kategorisinde ikinci olan sporcuları kutladı.

Bakan Bak, yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Espor Dünya Kupası'nda (EWC) Counter-Strike 2 kategorisinde finalde mücadele ederek ikinci olan Aurora Gaming'i kutluyorum. Türk Esporu'nu en iyi şekilde temsil eden oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü'den oluşan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Güncel
