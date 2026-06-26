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Bağcılar'da sahte parfüm operasyonu: 2 gözaltı

Bağcılar'da sahte parfüm operasyonu: 2 gözaltı
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Bağcılar'da sahte parfüm üretimi yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Bin 540 sahte parfüm, 307,5 kg parfüm esansı ve binlerce boş şişe ele geçirildi. İş yeri mühürlendi.

Bağcılar'da sahte parfüm üretimi yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. İş yerinde bin 540 sahte parfüm, 307,5 kilogram parfüm esansı ile binlerce boş parfüm şişesi ele geçirildi. İş yeri mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm üretildiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda bir iş yerine opersyon düzenlendi.

Operasyonda H.S. (30) ile S.S. (34) yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 7 bin 250 adet farklı markalara ait boş parfüm şişesi, 307,5 kilogram parfüm esansı, bin 540 adet farklı markalara ait parfüm, 3 adet parfüm dolumunda kullanılan pens makinesi, 1 adet parfüm dolumunda kullanılan bilezik makinesi ile çok sayıda parfüm kapağı ele geçirildi.

Operasyonun ardından iş yeri belediye ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi. Gözaltına alınan H.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, S.S. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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