Bafra'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali Başladı

Bafra'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali Başladı
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Festivalde çeşitli etkinlikler ve yarışmalar ile katılımcı sayısının bu yıl yüksek olduğu belirtiliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) başladı.

"Doğayı yaşat, sporu yaşa" sloganıyla 2018'den bu yana Bafra Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Kapıkayafest, Bafra'nın Asar ile Kapıkaya mahalleleri arasında doğa ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor.

Festivalin ilk gününde kayıt, kamp ve yerleşim işlemlerinin ardından katılımcılar çadırlarıyla kamp alanını doldurdu.

Sporcular yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, tırmanış, kano ve deniz bisikleti gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Yamaç Paraşütü Kısmı Tepe Koordinatörü Reşat Korkmaz, AA muhabirine, 17 yıldır yamaç paraşütü sporuyla uğraştığını söyledi.

Kapıkayafest'te görev aldığını belirten Korkmaz, "Her yıl Kapıkaya çığ gibi büyüyor. Bu sene katılım çok yüksek. Mardin, Erzincan, Ankara ve Türkiye'nin her yerinden 300'e yakın pilot geldi. Festival gayet güzel gidiyor. Yaklaşık 100 bin kişi bekliyoruz." dedi.

Festival kapsamında 27 Temmuz'a kadar workshop çalışmaları, su ve hava sporları, dağcılık faaliyetleri, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, kampçılık, motor sporları, trekking, kano, izcilik aktiviteleri, jetski, tekne gezileri, bisiklet yarışları ile geleneksel spor dallarında ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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