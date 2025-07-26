Bafra'da Ödüllü Dağ Koşusu Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin dördüncü gününde, ödüllü dağ koşusu yapıldı.

Doğa ve spor meraklılarını bir araya getiren Kapıkayafest kapsamında düzenlenen ödüllü dağ koşusu, dört farklı kategoride gerçekleştirildi.

Koşuya 18-30 yaş ve 30 yaş üstü kadın kategorileri ile 18-40 yaş ve 40 yaş üstü erkek kategorilerinde toplam 49 sporcu katıldı.

Dereceye giren yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kapıkayafest'in doğa ve spor tutkunları için bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Sporcuların sadece fiziksel başarılarını değil, aynı zamanda doğa sporlarıyla olan bağlarını da güçlendirdiğini anlatan Kılıç, "Böylesi çalışmalara ev sahipliği yapmaktan ve festivalimizde sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kapıkaya'nın doğasında 20 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.