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Bafra'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençlik konseri düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençlik konseri düzenlendi. Programda şiirler okundu, spor gösterileri ve resim sergisi düzenlendi. Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerin sosyalleşmesi ve sanal ortamdan uzak tutulması için bu tür programların devam edeceğini belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençlik konseri düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezinin bahçesinde düzenlenen programda şiirler okundu, gençlik konseri ile spor gösterileri ve resim sergisi düzenlendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlik merkezinin müzik, görsel sanatlar ve sağlıklı yaşam ve spor atölyesi öğrencileri ile usta öğreticilerin emek sarf ederek güzel bir program düzenlediklerini belirterek, "Usta öğreticilerimize ve gençlerimize çok teşekkür ederim. Gençlerimizi bu tür programlarla daha çok sosyalleşmeye ve sanal ortamdan uzak tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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