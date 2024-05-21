Bafra'da Gençlik Haftası etkinliği: Kızılırmak Deltası'nda bisiklet turu
Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür etti.
Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenledi.
Bafra Gençlik Merkezi gönüllülerince, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu gerçekleştirildi.
Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlere doğayı tanıtmak, yaşamlarına hareketlilik getirmek amacıyla düzenledikleri etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür etti.