Üye Girişi
Haberler

Bafra'da Gençlik Haftası etkinliği: Kızılırmak Deltası'nda bisiklet turu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenledi.

Bafra Gençlik Merkezi gönüllülerince, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlere doğayı tanıtmak, yaşamlarına hareketlilik getirmek amacıyla düzenledikleri etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Haftası Selim Erdoğan Gençlik Samsun Bafra Spor Güncel Haberler

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title