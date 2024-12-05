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Bafra'da Engellilere Yönelik Dart Turnuvası Düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesinde, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen dart turnuvasında engelli sporcular yeteneklerini sergiledi. Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, sporun engel tanımadığını belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde engellilere yönelik dart turnuvası yapıldı.

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Bafra Gençlik Merkezinde, Sakatlar Derneği Bafra Şubesi üyelerinin katılımıyla dart turnuvası düzenlendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, başarılı sporculara tebrik ederek, "Spor engel tanımaz, herkes sporu yapabilir. Engelli vatandaşlarımız bunu kanıtladı. Sporla engelleri aşıyoruz." dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren engellilere madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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