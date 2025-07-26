Bafra'da 6. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali Gerçekleşti

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Kupası 5. Etap Puanlı Yol ve Kriteryum Bisiklet Yarışı'nın ilk turu sona erdi.

Bafra Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen bisiklet yarışına U15, U19 ve büyükler kategorilerinde kadın ve erkeklerde 170 sporcu katıldı.

Bafra Asri Mezarlığı önünden başlayan yarışta sporcular, kategorilerine göre 39,2 kilometre ile 133 kilometre arasında pedal çevirdi.

Yarışlar sonunda düzenlenen ödül törenlerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bafra Belediyesi yetkilileri tarafından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Bafra Belediyesi Sera OSB alanında yapılan kriteryum yarışları ile festivalin bisiklet etabı tamamlanacak.

Tüm kategorilerdeki sporcular, 1,5 kilometrelik parkurda belirlenen tur sayısını tamamlamak için mücadele edecek.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yarışlara ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun ilçenin tanıtımına katkı sağladığını, gençleri spora teşvik etmede önemli rol oynadığını ifade etti.