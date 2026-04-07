Haberler

BAE: Hürmüz Boğazı'na ilişkin BM Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısının kabul edilmemesinden üzgünüz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'ın küresel ekonomi üzerindeki tehditlerine karşı öne sürdüğü karar tasarısını kabul etmemesine üzüntü duyduğunu bildirdi ve Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefer güvenliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün İran'ın küresel ekonomi üzerindeki yasa dışı saldırı ve tehditlerini durdurmaya yönelik karar tasarısını kabul edememesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.

BAE'nin BM Daimi Temsilciliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, BAE'nin, söz konusu tasarının kabul edilmemesinden üzüntü duyduğu ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'nın herkese açık kalması ve içindeki seyrüsefer özgürlüğünün korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, hiçbir ülkenin küresel ticareti sekteye uğratma veya dünyayı ekonomik bir krizin eşiğine itme gücüne sahip olmaması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin tasarıyı onaylamakta başarısız kalmasının bu krizin ciddiyetini azaltmayacağı ve aynı zamanda BAE'nin kararlılığını da zayıflatmayacağı dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için uluslararası çabaları seferber etmeyi sürdüreceği ve seyrüsefer güvenliğini ve küresel ticaretin yeniden sağlanmasını sağlamak için ortaklarıyla birlikte çalışacağı belirtildi.

BM Güvenlik Konseyine sunulan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü sağlanmasına ilişkin karar tasarısı, Rusya ve Çin'in oylarıyla veto edilmişti.

"Sorumluluk" üzüntüsü

Veto sonrası Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya "hakkının olmadığını" belirterek, karardan dolayı üzüntülerini dile getirmişti.

El-Zeyani, "Konsey, gecikmeksizin kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gereken yasa dışı bir davranışla ilgili sorumluluğunu yerine getiremedi." ifadesini kullanmıştı.

Bahreyn, nisan ayı için BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstlenmişti.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

