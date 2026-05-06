Gazzeli genç kadın babasından miras kalan toprağı ayakta tutmaya çalışıyor

DEYR Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan 25 yaşındaki Ravan Selame el-Karnavi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden babasından hatıra kalan toprakları ayakta tutmaya çalışıyor.

İsrail saldırılarında babasını kaybeden ve evleri yıkılan Ravan, ailesinin geçimini sağlamak için eğitimini yarıda bırakarak çiftçiliğe yöneldi.

Babasının hayattayken ekip biçtiği toprağı yeniden ayağa kaldırmaya çalışan Filistinli genç kadın, kısıtlı imkanlarla tarım yaparak hayata tutunmaya çalışıyor.

Babasını ve evlerini kaybettikten sonra verdiği yaşam mücadelesini AA muhabirine anlatan Ravan, "Sanki dünya başıma yıkıldı ama sonra her şeye yeniden başladık; yeniden toprağı ekmeye, yeniden inşa etmeye başladık." dedi.

Gazze'de hayatın artık çok zor olduğunu belirten Ravan, "Eskiden toprağı ekerken babam yanımızdaydı, ama şimdi babam yok, onu tarladan eve dönerken kaybettik. Şimdi ise hayat çok zor." sözleriyle babasına duyduğu özlemi dile getirdi.

Babası hayattayken kiraladıkları araziyi tekrar ekmeye başladıklarını aktaran Ravan, şöyle konuştu:

"Her şeyi en baştan inşa etmeye dönüyoruz elimizden geldiğince, gücümüz yettiği kadar çabalıyoruz. Burayı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Şimdi buğday ektik ama aslında bunu hasat edip edemeyeceğimizi, harmanlayıp harmanlayamayacağımızı bile bilmiyoruz. İnsanın aklında bir şeyi tamamlamak varken onu tamamlamaya güç yetirememesi, her bakımdan çok yorucu."

"Bu toprak bana babamı hatırlatıyor"

Babasını tarladan eve dönerken kaybettiğini anlatan Ravan, gözyaşlarına içinde şunları söyledi:

"Bu toprak bana babamı hatırlatıyor. Buraya her geldiğimde onunla birlikte geçirdiğimiz günleri düşünüyorum. Her gün bu tarlaya geldiğimde, şöyle ekinlerin etrafında oturduğumda birlikte hasat yaptığımız zamanları, birlikte yürüdüğümüz, birlikte gidip geldiğimiz o anları hatırlıyorum."

Gazze genelinde su kıtlığı yaşandığına işaret eden genç kadın, tarlada sulama yapmak için kullandıkları motorun da bozulduğunu söyledi.

Filistinli genç kadın, Gazze'de tarım için gerekli tüm araç gereçlerin savaşta kullanılamaz hale geldiğini ve yenilerinin çok yüksek fiyatlara satıldığını ifade etti.

Ektikleri toprağın tek geçim kaynağı olduğunu belirten Ravan, "Bölge çok tehlikeli olmasına rağmen, bombaların altında bu toprağı ekerek geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.