Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Başkanlığına Mürsel Rüstemov seçildi

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanlığına iş insanı Mürsel Rüstemov seçildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, ATİB Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin arttığını ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanlığına iş insanı Mürsel Rüstemov seçildi.

Bakü'de yapılan ATİB Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Birlik üyeleri katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Büyükelçi Bağcı, 2023'ün ilk 10 ayında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 6,7 milyar dolar olduğunu, bu rakamın yıl sonuna kadar 7,5 milyar dolara ulaşacağının öngörüldüğünü söyledi.

Bağcı, Türkiye'nin ithalat ve ihracat bazında, aynı zamanda toplam ikili ticarette Azerbaycan'ın en büyük ikinci ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlarının iki ülke için 15 milyar dolarlık ticaret hacmi belirlediğini dile getiren Bağcı, ticaret ve yatırım alanındaki temaslara değinerek bu hedeflere ulaşmak için faaliyetlerini 2024'te de kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Bağcı, Türk şirketlerinin başta inşaat ve altyapı olmak üzere her alanda varlık gösterdiğini kaydederek, işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihya çalışmalarında da Türk şirketlerinin yer aldığını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde Türkiye-Azerbaycan ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik atılması gereken adımların olduğuna dikkati çeken Bağcı, "Kardeşliğimize yaraşır bir şekilde Şuşa Beyannamesi ilke ve hedefleri çerçevesinde müttefikliğimizi azimle çalışarak kuvvetlendireceğiz. Bu yüzyılı 'Türk Yüzyılı'na çevirmek, Türk Devletleri Teşkilatını 'Türk Birliği' yapmak, hepimizin boynunun borcudur." ifadelerini kullandı.

Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilere önemli katkılar sunan ATİB'e başarılar diledi.

Rüstemov, ATİB Başkanı seçildi

Konuşmaların ardından ATİB'in yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Seçime tek aday olarak giren iş insanı Mürsel Rüstemov, oy birliğiyle ATİB'in yeni başkanı oldu.

Rüstemov, yaptığı konuşmada, üç dönemdir ATİB Başkanlığını yürüten Cemal Yangın'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine değinen Rüstemov, "ATİB üyelerinin de katkılarıyla biz bu hedefe varacağız. ATİB ailesi daha güçlü olacaktır." dedi.

"Türk iş insanları, Azerbaycan'a bir model getirdi"

ATİB Başkanlığını üç dönem yürüten Türk iş insanı Yangın, AA muhabirine, 1992'den itibaren Azerbaycan'da faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan'da ilk yabancı şirketlerden birini kurduğunu belirten Yangın, "Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in talimatıyla Azerbaycan'da yabancı yatırımlara, özellikle de Türk iş insanlarına büyük alan açıldı." dedi.

Yangın, 2004'te Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının bir araya gelerek ATİB'i kurduğunu ifade ederek, "Kurulduğu yıldan beri ATİB yönetimindeyim, son 9 yılda da başkanlığını yürüttüm. Bundan büyük gurur duyuyorum. Ulusal lider Haydar Aliyev'in bize tavsiyelerini yerine getirerek Azerbaycan ekonomisine katkı sunduğum için onur duyuyorum." diye konuştu.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde ettiği ilk yıllarda ekonomik olarak zor günler geçirdiğini anlatan Yangın, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk iş insanları, Azerbaycan'a bir model getirdi ve dünyadaki iş insanlarına çağrı yaptı. Avrupalı şirketleri buraya davet ettik. Azerbaycan ekonomisi, topraklarının yüzde 20'si işgal altındayken bile büyüdü. Türk iş insanlarının Azerbaycan'a verdiği en büyük hizmet model kurmak oldu çünkü sosyalist ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçmek kolay bir iş değildir."

Yangın, bundan sonra da ATİB üyesi olarak iki ülkenin ticari ilişkilerine katkı sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.