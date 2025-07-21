Ayvalık'ta Zeytinyağı Paketleme Tesisinde Yangın

Ayvalık'ta Zeytinyağı Paketleme Tesisinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir zeytinyağı paketleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, akşam saatlerinde bir zeytinyağı paketleme tesisinde yangın çıktı.

Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi'nde bulunan Uğur Sanayi Sitesi'nde henüz sebebi belirlenemeyen yangına, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 arasöz ve 13 personelle müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor

Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı

Verdiği kilolarla gündemdeydi, sırrını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.