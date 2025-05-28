Ayvalık'ta Gözlük Fabrikasında Yangın Çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözlük üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uğur Sanayi Sitesi'nde gözlük üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arazöz, su tankeri ve yaklaşık 20 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın bazı bölümlerinde hasar oluştu.

Yangının ilk çıkış anları da güvenlik kamerasınca kaydedildi.