Ayvacık'ta Yeni Bungalov Tesisi Tamamlanmak Üzere

Ayvacık'ta Yeni Bungalov Tesisi Tamamlanmak Üzere
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde, baraj gölü kenarında hayata geçirilen bungalov tesis projesi tamamlanma aşamasına geldi ve yaz sezonunda açılacak. Proje, ilçenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Samsun'un doğal güzellikleriyle öne çıkan Ayvacık ilçesinde hayata geçirilen bungalov tesis projesi, tamamlanma aşamasına geldi.

Ayvacık ilçesinde baraj gölü kenarında 2022 yılında yapımına başlanan projenin bu yaz sezonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Projenin ortaklarından Şengül Açar, AA muhabirine, ilçeye turistik bir değer kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ayvacık'ta bu tarz bir tesis olmadığını belirten Açar, "Ayvacık'ın turizm potansiyeli çok yüksek. Biz de bunu değerlendirmek istedik. Üç ortakla güzel bir çalışmanın içindeyiz. Yaklaşık bir ay içerisinde açmayı planlıyoruz." dedi.

Tesislerinde restoran, kafe, pide salonu gibi bölümlerle 6 bungalov tipi konaklama birimi bulunduğunu anlatan Açar, "Bir ortağımın turizm sevdası, benim de Ayvacık'a olan bağlılığım birleşince gayet güzel ilerleme kaydettiğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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