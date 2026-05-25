Ayvacık Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açılan Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi.

Ayvacık Belediyesince 21-24 Mayıs'ta düzenlenen panayır, çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Panayırda, yöresel birçok ürünün yanı sıra elektronik, giyim, hediyelik, çeyiz, ayakkabı gibi birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, AA muhabirine, ilçede uzun yıllardır kurulan panayırda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen esnafın da ürünlerini satma imkanı bulduğunu söyledi.

Panayırın, bölgenin en büyük panayırı olduğunu dile getiren Bayram, "Panayırımızı Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdik. Ayvacık'tan da onlarca esnafımız panayır alanında stant açtı. 30 bine yakın vatandaşımız ziyaret ederek, alışveriş yaptı." dedi.