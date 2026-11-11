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AYM, EYT düzenlemesini getiren geçici 95. maddenin iptal talebini görüşmeyi erteledi

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AYM, EYT düzenlemesini getiren geçici 95. maddenin iptal talebini görüşmeyi erteledi
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, EYT düzenlemesini getiren geçici 95. maddeye ilişkin iptal talebini esastan görüşmeyi erteledi. İptal istemi, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

(ANKARA) - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen ve EYT düzenlemesini getiren geçici 95. maddenin iptaline karar verilmesi talebini esastan görüşmek üzere gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyeti, görüşmeyi erteledi.

İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na, 7438 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen geçici 95. maddenin, Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vardı. İş Mahkemesi, EYT düzenlemesini içeren ve 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren geçici 95. maddenin iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi, baktığı bir başka davada da yine uygulama konusu olan bu maddededeki, bazı hükümlerin iptaline karar verilmesini istedi.

Alınan bilgiye göre, her iki başvurudaki iptal talebini esastan görüşmek üzere Genel Kurul gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyeti, görüşmeyi erteledi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

EYT DÜZENLEMESİ 3 MART 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

İptali istenen geçiçi 95. madde ile EYT düzenlemesini de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3 Mart 2023'te yürürlüğe girmişti.

Yapılan Kanun değişikliği ile 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olan ve prim gün sayısı ile yasal sigortalılık süresini tamamlayanlar emekliliğe hak kazanmıştı.

Kaynak: ANKA
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