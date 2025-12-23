Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni asgari ücrete ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aylık asgari ücretin 28 bin 75 liraya yükseldiğini ve devlet desteklerinin artırıldığını açıkladı. Yılmaz, bu değişikliklerin çalışanlar ve işverenler için hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2026 yılında yüzde 20'nin altında enflasyon oranına inmeyi hedeflediğimiz bir ortamda, yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücretiyle 1.000 liradan 1.270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun. Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada, kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
