Aydın merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce 15 kişi tutuklanmıştı.

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 15 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Aydın, İstanbul, Batman ve Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulundukları ve yüksek miktarda finansal hareketi yöneten şüpheliler 19 Mayıs'ta gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis panelleri aracılığıyla illegal bahis sitelerinin finansal süreçlerinin yönetildiği, kullanıcıların para yatırma ve çekme işlemlerinin takip edildiği, ayrıca üçüncü şahıslara ait banka hesaplarının (IBAN) sisteme entegre edilerek kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri farklı yöntemlerle aklamaya çalıştıkları da belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen A.K., F.K., K.K., T.M., M.C.E. ve M.B.S., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 15 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
