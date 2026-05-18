Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı tamamlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı sona erdi. Kadınlarda Anna Değirmenci-Adelia Akhmetova, erkeklerde Sacit Kurt-Tuna İmdat şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin işbirliğindeki organizasyonun finali Tekstil Park'ta gerçekleştirildi.

Kadınlarda ?Berfin Öztürk-Esra Demirkıran ile final oynayan Anna Değirmenci-Adelia Akhmetova ikilisi şampiyon oldu.

Erkeklerde de Egor Dobcis-Maxim Korsakov ile karşılaşan Sacit Kurt-Tuna İmdat şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara kupaları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, tarafından verildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun
