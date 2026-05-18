Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı tamamlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin işbirliğindeki organizasyonun finali Tekstil Park'ta gerçekleştirildi.

Kadınlarda ?Berfin Öztürk-Esra Demirkıran ile final oynayan Anna Değirmenci-Adelia Akhmetova ikilisi şampiyon oldu.

Erkeklerde de Egor Dobcis-Maxim Korsakov ile karşılaşan Sacit Kurt-Tuna İmdat şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara kupaları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, tarafından verildi.