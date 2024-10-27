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Aydın'da Ormanlık ve Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Ormanlık ve Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan yangın, 10 dönüm orman ve 2 dönüm zeytinlik alana zarar verdi. Yangın, çok sayıda hava aracı ve araç ile yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dağkaraağaç Mahallesi Çakallaryüzü mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 5 uçak, 2 helikopter, 5 arasöz ve su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm orman, 2 dönüm de zeytinlik alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

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