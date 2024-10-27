Aydın'da Ormanlık ve Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dağkaraağaç Mahallesi Çakallaryüzü mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 5 uçak, 2 helikopter, 5 arasöz ve su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm orman, 2 dönüm de zeytinlik alan zarar gördü.