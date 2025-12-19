Haberler

AYSAD üyeleri Hatay'daki depremzede çocuklara ayakkabı dağıttı

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı, depremlerden etkilenen Hatay'da yaklaşık 2 bin öğrenciye ayakkabı hediye etti. Salıcı, bu yardımların sosyal sorumluluk bilinciyle yapıldığını vurguladı.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da yaklaşık 2 bin öğrenciye ayakkabı hediye etti.

Salıcı ve beraberindekiler, ilk olarak Altınözü ilçesindeki Büyükburç İlkokuluna ziyarette bulundu.

Burada öğrencilerle yakından ilgilenen Salıcı ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, onlara ayakkabı hediye etti.

Yaklaşık 2 bin çift ayakkabı, gün boyu il genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilere dağıtılacak.

Salıcı, AA muhabirine, yaptıkları ziyaretin bir yardımdan ziyade sosyal sorumluluğun gereği olduğunu söyledi.

Hatay'ın çok acı günler yaşadığını belirten Salıcı, şöyle devam etti:

"Dayanışma varsa umut da vardır, biz ona inanıyoruz. Biz ayakkabıcılar sektörü, yan sanayi olarak bir üreticiyiz ama baktığımızda bu ülkenin çocuklarına karşı sorumluluğu olan büyük bir aileyiz. Burada yaptığımız belki küçük bir yardım, paylaşma ama gerçekten çocukların o gözlerindeki ışıltıyı gördüğümüzde geleceğe karşı bizlere umut veriyor."

Salıcı, Hatay ziyaretleri kapsamında bir araya gelecekleri sektör temsilcilerinin taleplerini dinleyeceklerini ve gelecek yılın planlamasına dair istişarelerde bulunacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz





