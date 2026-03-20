Haberler

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Orta Doğu'daki gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin etkilerini konuştu. İki bakan, uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmaya devam etmesini istemediklerini belirtti.

Avustralya'da yayın yapan SBS News'ün haberine göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgesel gelişmeleri ele alan taraflar, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin ciddi şekilde aksamasının küresel ekonomi ve enerji güvenliği üzerindeki etkisini ele aldı.

Bakan Wong, ABD'li mevkidaşıyla kritik su yollarının Tahran yönetimi tarafından "rehin alınmasını" engellemek için uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

