Avustralya'da Hırsızlık Operasyonu: 250 Bin Dolar Değerinde Oyuncak Ele Geçirildi

Avustralya'da bir eve yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 163 bin ABD doları (250 bin Avustralya doları) olan 2 bin 500 oyuncak ve Lego kutusu ele geçirildi.

ABC News'ün haberine göre polis, perakende hırsızlıklarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Adelaide kentinde yaşayan 41 yaşındaki bir şüphelinin evine baskın düzenledi.

Polis, baskında aralarında 1700'ü açılmamış Lego kutusu olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 ürün buldu. Ele geçirilen ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 163 bin ABD dolarını (250 bin Avustralya doları) bulduğu açıklandı.

Polis, çalıntı olduğu değerlendirilen ürünlerin Adelaide genelindeki mağazalardan alındığı ve çevrim içi satışa çıkarılmasının planlandığını kaydetti.

Şüpheli, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis, perakende sektörüyle işbirliği içinde yürütülen operasyon kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 gözaltı ve işlem yapıldığını bildirdi.