Haberler

Bakan Tunç: Avukatlarımıza 5 milyar TL'lik ek kredi limiti sağlayacağız

Bakan Tunç: Avukatlarımıza 5 milyar TL'lik ek kredi limiti sağlayacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatlara yönelik kredi desteği kapsamında 6 bin 70 avukata 5 milyar TL kredi verildiğini açıkladı. Protokolün kapsamı genişletilerek ek 5 milyar TL'lik kredi limiti sağlanacak.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokol kapsamında büro kurmak isteyen avukatlarımıza; bugün itibarıyla 6 bin 70 avukatımıza 5 milyar TL kredinin tamamı kullandırıldı. Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar TL'lik ek kredi limiti daha sağlayacağız" dedi.

Bakan Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleklerini daha güçlü şekilde yapabilmeleri için hayata geçirdiğimiz kredi desteği uygulamasına devam ediyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokol kapsamında büro kurmak isteyen avukatlarımıza; bugün itibarıyla 6 bin 70 avukatımıza 5 milyar TL kredinin tamamı kullandırıldı. Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar TL'lik ek kredi limiti daha sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık. Bu kapsamda avukatlarımıza; 1 milyon TL'ye kadar, 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli ödeme kolaylığıyla kredi imkanı sunuyoruz. Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkanlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti