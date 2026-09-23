Avrupa borsaları ECB beklentileriyle ekside kapandı, Stoxx 600 yüzde 0,44 düştü

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Avrupa borsaları, jeopolitik belirsizlikler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik beklentilerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 düşüşle 639,92 puan oldu. Sigortacılık ve otomotiv firmalarının hisselerindeki düşüş öne çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 gerileyerek 8.123,41 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,66 azalarak 25.410,63 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,21 düşüşle 51.987,49 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederek 10.705,26 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,463 düşüşle 1,139 seviyesinden işlem gördü.

Dünya genelinde devam eden jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerindeki dolaylı etkileri sürerken, jeopolitik gelişmeler ve Birleşmiş Milletler (BM) zirvesindeki mesajlar bölge piyasalarında ön planda yer alıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri eylülde hızlanırken, bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,1 ile son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Uygun maliyetli hava yolu şirketi Ryanair Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary, bugün yaptığı açıklamada, hava yolu şirketlerinin yüksek petrol fiyatlarını karşılayamaması nedeniyle uçak bileti fiyatlarının artabileceğini dile getirdi.

Avrupa'da uçak bileti fiyatlarının gelecek yaz yüzde 10-20 arasında yükselebileceğini öngören O'Leary, rafineri kapasitesindeki yetersizlik nedeniyle jet yakıtının ham petrolden yüzde 40 daha pahalı kalabileceğini tahmin etti.

O'Leary, artan jet yakıtı fiyatları nedeniyle bu kış birkaç hava yolu şirketinin "iflas edebileceğini" belirtti.

Kaynak: AA