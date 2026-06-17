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Avcılar'da parkta bacağı spor aletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Avcılar'da parkta bacağı spor aletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Avcılar'da annesiyle parka giden 8 yaşındaki çocuğun bacağı spor aletine sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuğun ciddi bir yaralanmasının olmadığı öğrenildi.

Avcılar'da, annesiyle birlikte gittiği parktaki spor aletine bacağı sıkışan 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. Annesi Ebru Ö. ile birlikte parka gelen S.Ö.'nün (8), bacağı spor aletinin boşluk kısmına sıkıştı. Bacağını sıkıştığı yerden çıkaramayan çocuğa annesi ve çevredekiler yardım etmeye çalıştı. Ancak başarılı olunamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Avcılar itfaiye ekipleri, spor aletinin bir tarafını makasla keserek çocuğun bacağını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri de kurtarılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi parkta yaptı. Kontrollerde S.Ö.'nün ciddi bir yaralanmasının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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